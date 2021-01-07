معاون آمر الكتيبة 108 الجغبوب يوضح أسباب ضياع القاضي “مصطفى لندي” في الصحراء

أخبار ليبيا24- خاص

أوضح معاون آمر الكتيبة 108 الجغبوب عقيد سعد محمد قناوي أسباب ضياع القاضي مصطفى لندي وعائلته في الصحراء لمدة تجاوزت 13 يوم.

وقال قناوي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ إن حرس الحدود المصري أبلغنا بالعثور على القاضي “ليندي” تائهًا في الصحراء.

وأضاف المعاون أن “ليندي” يعمل في جالو خرج من الكفرة يوم الجمعة ما قبل الفائتة عندما كان في مناسبة في الكفرة وأراد الرجوع إلى جالو حيث يقطن.

وتابع قناوي :”علي الطريق العام هناك مسافة من الطريق متهالكة جدًا يتجنبها أصحاب السيارات الصحراوية بالسير على الطريق الترابي بمحاذاة الطريق المعبد من اتجاه الشرق وأحيانا تزيد المسافة إلى 30 كم الأمر الذي أدى به إلى سلوك طريق آخر يتجه باتجاه الشرق وهو ما أوصله إلى الحدود المصرية”.

وأشار معاون آمر الكتيبة 108 الجغبوب إلى أنه تم البحث عن القاضي وأسرته خلال الأيام الفائتة دون جدوى لأكثر من 13 يوم.

ولفت إلى أنه تم إبلاغهم أمس الأول الثلاثاء بالعثور على القاضي من قبل حرس الحدود المصري وتم تأكيد الخبر صباح أمس الأربعاء وتم تسليمه إلى منفذ أمساعد البري وسافر الآن إلى مدينة جالو.

يشار إلى أن القاضي وزوجته وابنه ترافقهم سيدة أخرى وهم بصحة جيدة وسوف يتم استلامهم بمنفذ أمساعد بعد رحلة ضياع استمرت 13 يوم.