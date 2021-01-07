قرعة الدوري الليبي لكرة القدم تسفر عن قمة مبكرة بين الأهلي بنغازي والهلال

أخبار ليبيا 24

أجريت، اليوم الخميس، قرعة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم لموسم 2020-2021، دون حضور مندوبي الأندية، وفق تعميم سابق للاتحاد العام الليبي لكرة القدم.

وأسفرت قرعة المجموعة الأولى في الأسبوع الأول عن قمة مبكرة حيث يستضيف الأهلي بنغازي الهلال، في حين يستهل بطل الدوري فريق النصر مشواره بلقاء نجوم إجدابيا، في حين يلتقي التعاون وخليج سرت والتحدي يوجه الأنوار والصداقة يستقبل الأخضر ودارنس يواجه شباب الجبل.

وأسفرت قرعة الأسبوع الأول للمجموعة الثانية عن لقاء الاتحاد والخمس والسويحلي يواجه المدينة، بينما الأولمبي يلاقي رفيق والشط يستقبل الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس يواجه المحلة وأبوسليم يقابل الوحدة.

ووضعت القرعة لقاء الأهلي بنغازي مع النصر في الأسبوع الثالث، في حين أجلت لقاء الأهلي طرابلس والاتحاد حتى الأسبوع الثامن من الدوري.