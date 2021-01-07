عقب هدف الترجي المثير للجدل.. رئيس مجلس إدارة الأهلي بنغازي: سنكافح من أجل إحقاق الحق

أخبار ليبيا 24

اتهم رئيس مجلس إدارة الأهلي بنغازي، خالد السعيطي، المنظومة الرياضية في ليبيا بالضعف لجعل الأندية الليبية فريسة سهلة للنافذين في أروقة الاتحادات الدولية، وذلك في إشارة للظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق الليبي أمام ضيفه الترجي التونسي حين خطف ورقة التأهل بهدف تسلل.

وأكد السعيطي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، اليوم الخميس، بأن إدارة النادي مستمرة في العمل وستكافح من أجل إحقاق الحق وانتزاعه بدعم جمهوره.

وعبر السعيطي عن سعادته بالمستوى الفني والمجهود الجبار والالتزام الأخلاقي والإخلاص للغلالة من كافة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والطاقمين الفني والإداري.

وأكد السعيطي بأن الفريق أثبت للجميع بأن ليبيا تمتلك شبابا بإمكانهم الذهاب بعيد في البطولة الدولية إذا ما توفرت لهم الإمكانيات المادية والإدارة الحقيقة الوطنية التي تغلب المصلحة العامة على الشخصية وتظهر حبا للكيان التي تمثله.

كما عبر السعيطي عن استيائه من التقصير والإهمال في حق شريحة الشباب من الجهات المسؤولة ومن أصحاب القرار في ليبيا.

يشار إلى أن فريق الأهلي بنغازي تلقى، الأربعاء، خسارة مثيرة أمام مضيفه الترجي التونسي بنتيجة 3-2 في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، حيث جاء فوز الترجي إثر تسديدة مثيرة من موقع تسلل استطاع من خلالها إحراز هدفه الثالث عبر علاء الدين المرزوقي في الدقيقة 86.