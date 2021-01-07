طائرة الهلال تتسلح بمحترفين من روسيا والدومينيكان

أخبار ليبيا 24

أعلن نادي الهلال، اليوم الخميس، عن وصول محترفي فريق كرة الطائرة بالنادي إلى مطار بنينا بنغازي، وذلك لدعم صفوف الفريق للمنافسة على الدوري الليبي الممتاز للعبة.

وأوضح النادي أن اللاعب الدومينيكي هيكتور أليكسيس واللاعب الروسي الكسندر كولو أوبسيت وصلا إلى مدينة بنغازي لتدعيم صفوف الفريق الهلالي.

واستقبل المحترفان نائب رئيس النادي فوزي جعودة وعضو رئاسة الجمعية العمومية علي الفسي والمدير الرياضي للكرة الطائرة صالح مرجان ومدير العلاقات العامة بالنادي أسامة الشبح.

كما شارك اللاعبان الدوليان أنس المصراتي ومعاذ العمامي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في استقبال المحترفين.