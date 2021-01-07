رفع الحظر عن 6 محطات وقود كانت متهة بتهريب الوقود في بني وليد استمرار إيقاف محطة القراقره 132 ومحطة النقة حديثة الإنشاء

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر النائب العام قرار برفع الحظر ومباشرة العمل لعدد خمس محطات وقود في مدينة بني وليد كانت قد أقفلت سابقًا بتهم تهريب الوقود وبيعه بثمن يفوق ثمنه الأصلي .

هذا وستباشر هذه المحطات العمل اعتباراً من يوم الإثنين المقبل توزيع مادتي الوقود و الديزل بعد استكمال عدد من الإجراءات .

والمحطات التي تم رفع الحظر عليها هي محطة وادي البلاد رقم 206، ومحطة بني وليد 265، ومحطة الشعلة 648، ومحطة الأمل 105، إضافة إلى محطة الشعله 131.

وفِي ذات السياق، أبقى النائب العام على إيقاف محطة القراقره 132، ومحطة النقة حديثة الإنشاء .

وكان عضو لجنه أزمة الوقود في بني وليد حاتم التويجر قد قال في تصريح سابق للوكالة أن المدينة شهدت ازدحام على محطات الوقود من قبل المواطنين المتخوفين على نقص الوقود ببعض المحطات بعد إيقاف المحطات التي تم ذكرها .

وأوضح التويجر أن المدينة تحوي 20 محطة وقود، تم إيقاف 6 محطات منها بأمر من مكتب النائب العام، بينها 3 محطات تتبع الطرق السريعة ومحطتان تتبعان شركة الشرارة والأخيرة تتبع نفط ليبيا”.