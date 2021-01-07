دخول ثلاث حقول آبار نفطية جديدة للإنتاج لشركة الواحة

الإنتاج من مختلف الحقول والآبار تخطى 300 ألف برميل يوميا

7 يناير، 2021 12:16 م
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أخبار ليبيا 24 – أنفوغرافيك  24

  • وضع ثلاثة آبار جديدة على الإنتاج دون أي مياه مصاحبة، من خلال الآبار B187-59W بحقل الدفة و البئر Q21-59E بحقل الحراش والبئر B186-59W بحقل الدفة.
  • متابعة العمل لرفع القدرة الإنتاجية لمختلف الحقول وضمن برنامج الحفر التطويري تحت مشروع الميزانية الاستثنائية للعام 2020.
  • العمل جار لوضع خمسة آبار جديدة أخرى على الإنتاج خلال الأيام القليلة المقبلة .
  • الإنتاج من مختلف الحقول والآبار تخطى 300 ألف برميل يوميا.
  • الآبار الجديدة الثلاث التي تم وضعها على الإنتاج ستضيف للشركة نحو 10 آلاف برميل يوميا.

7 يناير، 2021 12:16 م
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