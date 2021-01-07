دخول ثلاث حقول آبار نفطية جديدة للإنتاج لشركة الواحة
الإنتاج من مختلف الحقول والآبار تخطى 300 ألف برميل يوميا
أخبار ليبيا 24 – أنفوغرافيك 24
- وضع ثلاثة آبار جديدة على الإنتاج دون أي مياه مصاحبة، من خلال الآبار B187-59W بحقل الدفة و البئر Q21-59E بحقل الحراش والبئر B186-59W بحقل الدفة.
- متابعة العمل لرفع القدرة الإنتاجية لمختلف الحقول وضمن برنامج الحفر التطويري تحت مشروع الميزانية الاستثنائية للعام 2020.
- العمل جار لوضع خمسة آبار جديدة أخرى على الإنتاج خلال الأيام القليلة المقبلة .
- الإنتاج من مختلف الحقول والآبار تخطى 300 ألف برميل يوميا.
- الآبار الجديدة الثلاث التي تم وضعها على الإنتاج ستضيف للشركة نحو 10 آلاف برميل يوميا.