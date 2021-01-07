بوشناف: نقبل النقد الموضوعي ولا نتعامل معه بعدائية

أخبار ليبيا24

أكد وزير الداخلية في الحكومة الليبية، المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الخميس، على قبوله للنقد الموجه للمسؤول شريطة أن يكون النقد موضوعيًا وينشد المصلحة العامة، بعيدًا عن التشهير واصطياد الأخطاء.

وقال الوزير بوشناف، على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك، إن “انتقاد المسؤول جزء من الرقابة على الأداء، نحن نتقبله ولا نتعامل معه بعدائية، نطلب فقط أن يكون موضوعيا، ينشد المصلحة العامة، يبتعد عن التشهير وتصيد الأخطاء”.

وأضاف، أن “التحديات كبيرة، الإمكانيات قليلة، تداعيات الحرب على الإرهاب مازالت مستمرة، نتساءل فقط ما الهدف من حملات التشويه المستمرة وتعكير المزاج العام والاستعداء على المسؤولين”.

وتابع بوشناف، ” طلبنا فقط أن يتجه كل ذي مظلمة أو من لديه معلومات عن فساد أو استبداد أن يتجه إلى القضاء، فيه رجال ونساء لا يخشون إلا الله، الحق رائدهم والعدالة غايتهم”.

وقال وزير الداخلية، “لسنا منزعجين مما يكتب فليس فيه إلا عناوين بلا محتوى، نخشى فقط أن يضحي الأمر منهجا تتوارثه الأجيال يسهم في زيادة تردي الأوضاع، دعوة ملحة لترميم الثقافة الوطنية، وترسيخ منهج الاحتكام للقانون”.