انتهاء أعمال صيانة مبنى جوازات سبها

أخبار ليبيا 24

أعلن، المجلس البلدي سبها، اليوم الخميس، انتهاء أعمال صيانة مبنى الجوازات بالمدينة، ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والممول من الاتحاد الأوروبي.

وفي، تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال الناطق باسم المجلس، أسامة الوافي، “إن مشروع أعمال الصيانة الجذرية لمقر الجوازات جاء بالاتفاق مع المجلس البلدي السابق عام 2017، نتيجة رداءة المبنى، وطلب المواطنين على تقديم جوازات سفر بشكل مُلح”.

وأوضح الوافي، أنه تم تسليم المقر للجهات المعنية، مشيرا إلى أن التسليم النهائي سيتم خلال الفترة المقبلة بين المنظمة والمجلس البلدي فور الانتهاء من تجهيزه بشكل كامل.