المحجوب: عملية تبادل المحتجزين وفق اتفاقات لجنة 5+5 مستمرة

المجموعة الثانية التي أفرج عنها هي من الوحدات المختلفة

7 يناير، 2021 9:26 ص
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أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش الوطني اللواء خالد المحجوب أن عملية تبادل المحتجزين مستمرة وفقاً لاتفاقات لجنة 5+5 .

المحجوب خلال تصريحات تلفزيونية أن هناك مجموعات أخرى من العسكريين سيتم الإفراج عنهم خلال اليومين المقبلين .

وأثني مدير إدارة التوجيه المعنوي على أعضاء اللجنة العسكرية لأدائهم وعلى كل من كان له دور في هذه التطورات الإيجابية في الاتفاقيات، مضيفاً أن كل خطوة تتحقق وتنجح تليها خطوة ناجحة حتى نستكمل خروج كل المحتجزين.

وتابع المحجوب” أن المجموعة الثانية التي أفرج عنها هي من الوحدات المختلفة ونحن في انتظار أن تكون الخطوات المقبلة في بقية المجموعات حتى نستكمل كافة المحتجزين”.

7 يناير، 2021 9:26 ص
22

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