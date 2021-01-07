اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي تناقش مقترحات آلية الاختيار والترشيح للسلطة التنفيذية

7 يناير، 2021 3:21 م
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أخبار ليبيا24- خاص

قالت البعثة الأممية في ليبيا إن اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي ناقشت في اجتماعها الافتراضي الثاني مقترحات آلية الاختيار والترشيح للسلطة التنفيذية.

وأوضحت البعثة، أن أعضاء اللجنة اتفقوا على مواصلة الحوار بعقد اجتماعات مباشرة في جنيف الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الاجتماع ساده جو إيجابي.

وأكدت البعثة الأممية في ليبيا على ضرورة الخروج من الانسداد الحالي والإسراع في توحيد السلطة التنفيذية.

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7 يناير، 2021 3:21 م
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