الدعيكي رئيسًا لاتحاد تنس الطاولة لفترة انتخابية جديدة

جددت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لتنس الطاولة ثقتها في محمد الدعيكي لفترة انتخابية جديدة وذلك خلال الانتخابات التي احتضنها نادي بنغازي الجديدة أمس الأربعاء.

وشهدت الانتخابات حضور جميع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة والتي تبلغ 11 نادي.

وقال مندوب اللجنة الأولمبية عصمان القنين في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ إن الانتخابات سارت بشكل ديمقراطي وبشفافية عالية.

وأضاف القنين :”حضرت الانتخابات كل الأندية وكان التصويت بالإجماع للقائمة الوحيدة المتقدمة برئاسة محمد الدعيكي”.

وذكر مندوب اللجنة الأولمبية أن الاجتماع الانتخابي لاتحاد تنس الطاولة شهد مداخلة من قبل رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة الذي أثنى على عمل الاتحاد الليبي خاصة فيما يتعلق بإنشاء صالة المنتخبات الوطنية في مدينة بنغازي