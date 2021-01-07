الجراري: أنا لا أنصح المواطن بالتعامل مع المصارف بسعر الصرف الجديد

7 يناير، 2021 5:39 م
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أخبار ليبيا24– خاص

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري اليوم الخميس لا أنصح المواطن بالتعامل مع المصارف بسعر الصرف الجديد.

وأضاف الجراري لـ”أخبار ليبيا24″ أن سعر توحيد الصرف الجديد ليس فيه فائدة للمواطن ولا أرباح للتاجر .

وأوضح أن التاجر والمورد مغلوب على أمرهما أمام الجمارك مقابل النقل والتخزين وسوف يضع أرباحه على البضاعة فيصل سعر الصرف إلى 6 دينار مقابل الدينار الواحد .

وأكد رئيس الغرفة أن التاجر يقوم بشراء الدولار بــ 4.50 ويدفع عليه الضريبة والدمغة والنقل برياً وبحرياً وكذلك الدفع على الأرضيات والموانئ كذلك مرتبات العاملين معه ويضع كل ذلك الربح فيصبح سعر الدولار أكثر من 6 دينار لسعر البضائع بسعر الصرف الجديد وكل ذلك يتضرر منه المواطن .

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7 يناير، 2021 5:39 م
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