الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية يدين اعتداء هيأة الأوقاف على إحدى الزوايا في السلماني ببنغازي

أخبار ليبيا24

أدان المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية بليبيا بأشد عبارات الإدانة والشجب والاستنكار اعتداء الهيأة العامة للأوقاف على مقر الزاوية البرهامية الدسوقية بمنطقة السلماني (602) بمدينة بنغازي بزعم تحويلها إلى مقر لهيأة الزكاة.

وقال المجلس في بيان تابعته “أخبار ليبيا24” إن هذا الاعتداء يعد اعتداءً صارخًا على مقار الزوايا الصوفية التي ما فتأت تتعرض للتهديد والاعتداء من قبل المسيطرين على الهيأة العامة للأوقاف.

وأكد المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية أن هذا الاعتداء يعتبر مخالفًا لكافة اللوائح والقوانين بشأن مقرات وأحباس الزوايا الصوفية وتغيير نشاطاتها التي أنشأت من أجلها.

وناشد المجلس الأعلى رئيس الحكومة الليبية ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي ورئيس جهاز الأمن الداخلي بالتدخل فوراً وإنهاء هذا العبث بأملاك المسلمين ومقدساتهم.

وطالب المجلس منظمات حقوق الإنسان العالمية ومنظمة “يونسكو” بالقيام بدورها المنوط بها وكذلك الهيأة العالمية لازدراء الأديان التابعة للأمم المتحدة والمبعوثة الأممية لليبيا ستيفاني ويليامز بمخاطبة الجهات المسؤولة في برقه بالخصوص.

وذكر المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية الهيأة العامة للأوقاف بقرار الحاكم العسكري سابقاً بخصوص فصل مكتب الزوايا والطرق الصوفية عن الهيأة العامة للأوقاف وضمه للنقابة العامة للسادة الأشرا.وحذر المجلس بأن الاعتداء على مقرات الزوايا الصوفية تسبب في احتقان كبير بين مرتاديها ونخشى وقوع مصادمات وحدوث مالا يحمد عقباه خصوصا وإن السلاح منتشر بأيدي كثير من الناس.