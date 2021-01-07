الأهلي طرابلس يغادر الكونفدرالية بعد خسارته أمام المنستيري التونسي

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خرج فريق الأهلي طرابلس رسميا، من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية بعد تعادله سلبيا مع مضيفه المنستيري التونسي اليوم الأربعاء في القاهرة.

فريق الأهلي طرابلس دخل المباراة بحثا عن هدف لتعويض الخسارة في لقاء الذهاب، وكاد أن يحقق ذلك في الدقيقة الثامنة زمن الشوط الأول بعد حصوله على فرصة للتسجيل عبر لاعبه محمد طلحة المكاري.

وفي الشوط الثاني نجح الأهلي طرابلس في السيطرة على المباراة وتراجع الاتحاد المنستيري إلى خطوطه الخلفية، وأضاع الأهلي طرابلس ركلة جزاء في الدقيقة 66 من زمن المباراة حين أخفق مهاجمه خالد مجدي في تسجيلها، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي وهي نتيجة لم تخدم فريق العاصمة الليبية فيما حملت الفريق التونسي لدور 32 الإضافي من الكونفدرالية.

يشار إلى أن الأهلي طرابلس خسر نتيجة مباراة ذهاب دور الـ 32 (الأول) والتي انتهت بفوز الفريق التونسي 2-0.