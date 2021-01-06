مسؤول أمني بالوفاق : لم يتم تحديد موعداً بعينه لفتح الطريق الساحلي

أخبار ليبيا 24 – أمن

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاعا مع أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 ترتيبات فتح الطريق الساحلي.

وقال مسؤول أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية – في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24 – إن الاجتماع تناول كافة المشاكل التي صاحبت إغلاق الطريق، وملف المرتزقة وخرائط الألغام وغيرها من الأمور العالقة .

وأوضح المسؤول الأمني، أنه تم الاتفاق على تشكيل قوة أمنية مشتركة لتأمين الطريق الساحلي، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد موعداً بعينه لفتح الطريق الساحلي، إلا أن الترتيبات جاريه للإسراع بفتحها.