مدير المستشفى الجامعي طرابلس: السراج وحكومته سبب موت المرضى

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استعرض مدير المستشفى الجامعي طرابلس نبيل العجيلي، الوضع الذي آلت إليه المستشفى من حيث عدم إعطائهم ميزانية على مدار سنتين متتاليتين رغم تخصيصها وعدم إمكانية شراء أدوية الأورام للأطفال.

العجيلي انتقد إيقاف علاج المرضى على خلفية وجود شبهة فساد غير معلوم إذا كانت حقيقية أم لا، قائلاً “حتى إذا كان هناك فساد فلا يجوز تعطيل الإمداد الطبي والدواء مما يسبب موت المرضى”.

وذكر في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن التبرعات لا تسد العجز، مُشيرًا إلى أن الممرضات والممرضين الذين تم الاستعانة بهم من القطاع الخاص لحل مشكلة تمريض العنايات والعمليات والإسعاف توقفوا عن العمل لعدم القدرة على دفع مستحقاتهم لخمس شهور مما ترتب عليه تقلُص فريق العنايات مرة أخرى إلى أقل من الربع.

وتابع أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزارة الصحة التابعة لها، لم يحققا أي شيء من وعودهما للمستشفى مما دفعها لإغلاق أبوابها في وجه الغلابة وسط حزن وعجز الأطباء والتمريض، مشيرًا إلى أن الخدمات الجديدة المتقدمة التي حلت مشكلة الآلاف من المرضى مثل توفير التحاليل جميعها وعمليات جراحة القلب الكبار وخدمة القسطرة القلبية الاستعجالية وعمليات جراحة الأعصاب للتشوهات الخلقية للمواليد والأورام، توقفت.

ولفت إلى أن معظم العمليات الجراحية توقفت لعدم توفر أدوية التخدير ونقص التمريض التخصصي وريدها الكورونا، وأن العناية الجراحية أقفلت أبوابها في وجه الناس، مشدداً على أن معظم التخصصات مهددة لأنها تحتاج إلى إمكانيات مادية وإمداد من الأدوية والمستلزمات والتجهيزات دون توقف ووفق الاحتياج.

وروى أن المستشفى سجلت ألف رقم وطني لمرضى بحاجة إلى أربعة آلاف جرعة كيماوي، وأنه لم يتم توفير سوى 200 جرعة فقط من دواء واحد، موضحًا أنه لم يتم فتح الاعتماد لشراء الدواء وأن المشكلة تطال حتى أدوية الضغط والسكر، وشركات الأدوية التي اشترت منها المستشفى لم تتحصل على مستحقاتها منذ سنتين وبالتالي أنهت التعامل مع المستشفى.

واختتم بأنه نفذ المطلوب منه من توجيه الخطابات والمطالبات بتوفير احتياجات المستشفى لكن “لا حياة لمن تنادي” وحتى مكالمات الهاتف لا أحد يرد عليها، موجهًا نداء لكل من يستطيع للتبرع للمستشفى وخاصة مرضى الأورام والعنايات.