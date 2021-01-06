قوات الجيش تعيد حفار نفط بعد سنوات إلى الشركة الوطنية للحفر قوات الجيش تنجح في إحباط محاولة تهريب هذه الآلات والمعدات إلى الخارج

أخبار ليبيا 24 – خاص

سلمت الكتيبة الأولى شؤون فنية “الكتيبة 506 سابقا” والتابعة إلى رئاسة أركان القوات البرية، الشركة الوطنية لحفر آبار النفط معدات وآلات كانت مفقودة .

وتأتي هذه الخطوة حرصًا من قوات الجيش الوطني في الحفاظ على المقدرات العامة من العبث والانتهاك .

علما بأن الكتيبة تمكنت في عام 2013 من إحباط محاولة تهريب هذه الآلات والمعدات إلى الخارج من قبل مجموعة من العابثين في ظروف تدهورت فيها الأوضاع الأمنية في البلاد قبل انطلاق عملية الكرامة للقضاء على الإرهاب .

وأوضح آمر الكتيبة عميد محمد رمضان المزيني أن جنود الكتيبة حافظوا على هذه المعدات طيلة هذه الأعوام حتى يتسنى للشركة والمندوبين عنها استلامها .

هذا وقد تمت عملية الاستلام والتسليم بين الكتيبة ومندوبين عن الشركة بحضور ضابط تحقيق من إدارة الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية ومكتب النيابة العامة وتم إعداد محضر رسمي بالخصوص .

ومن جهته، أثنى مندوبي الشركة الوطنية لحفر آبار النفط والغاز على دور القوات المسلحة والتي لا مناص من أنها صمام أمان الوطن ومقدراته وخيراته.