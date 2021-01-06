فض اعتصام حرس المنشآت النفطية بميناء الحريقة النفطي

أخبار ليبيا 24

أكد مراقب ميناء الحريقة النفطي بطبرق، رجب سحنون، بأنه تم فض اعتصام أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية احتجاجا على تأخر رواتبهم لمدة 13 شهر.

وأوضح، سحنون، في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، أن فك الاعتصام جاء عقب اجتماع عقد بمقر بلدية طبرق مع أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية.

وأكد سحنون، بأن الناقلة “أولمبيك فايتر” سترسو غدا الخميس داخل رصيف ميناء الحريقة بعد أن منعت من قبل المعتصمين، ليتم شحنها بمليون برميل نفط إلى الصين.

يشار إلى أن المعتصمين وعميد بلدية طبرق ومسؤولي جهاز حرس المنشآت النفطية وقوعوا على محضر يضمن وصول مرتباتهم المتأخرة في مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ اليوم وسيتم إغلاق الميناء إذا لم يتم صرف المرتبات.

وأوضح، سحنون بأن عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، وحكماء المدينة ومؤسسات المجتمع المدني ومدير الأمن كان لهم دور كبير لفك الاعتصام والسماح للنقالة بالرسو في ميناء الحريقة النفطي.