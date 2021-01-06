عضو بتسييري الجفرة : لم يزورنا أي مسؤول منذ أكثر من ستة أشهر

المسؤول : كل المشاريع متوقفه ولم تتم أقامة أي مشروع حتى الآن

6 يناير، 2021 11:28 ص
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أخبار ليبيا 24 – خبر

قال عضو المجلس التسييري الجفرة عتيق حيدر، إن البلدية تعاني من التهميش ولم يزرها أي مسؤول منذ أكثر من ستة أشهر.

حيدر أوضح – لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن بسبب إغلاق الطريق الساحلي باتت الجفرة حلقة الوصل بين الشرق والغرب، وبذلك نعاني من نقص الوقود بشكل كبير، حيث يتم استهلاك الوقود بشكل كبير من قبل المسافرين، فضلاً عن المواطنين بالمدينة .

وأضاف أن لم يتم البدء في أي مشروع بالبلدية وفكل المشاريع متوقفه، ولم تتم أقامة أي مشروع حتى الآن وكل الأعمال التي تُقام يقوم بها شباب العمل التطوعي كإصلاح بعض الطرق وغيرها .

وأشار حيدر إلى أن بلدية الجفرة لديها مشاكل كغيرها من البلديات بالبلاد، والسيولة النقدية عندما يتم تسليمها من مصرف ليبيا المركزي بنغازي لمدن ومناطق شرق البلاد يتم تسليمنا أياها، ولم يتم استثناء الجفرة والمدن والمناطق المجاوره لها من السيولة .

6 يناير، 2021 11:28 ص
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