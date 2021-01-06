ضبط أكثر من 80 ألف قطعة دواء منتهية الصلاحية في بلدية طبرق المطالبة بدعم جهاز الحرس بالاحتياجات اللازمة لتأدية عملهم بالشكل الصحيح

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام صباح اليوم الأربعاء جهاز الحرس البلدي بضبط أكثر من 80 ألف قطعة دواء مختلفة الأحجام والأشكال منتهية الصلاحية وتقدر قيمتها أكثر من مليون دينار.

وشنت دوريات الحرس البلدي حملات الأيام الماضية على أغلب الصيدليات والمختبرات، وهنالك عدد من الصيدليات والمختبرات قامت بتسليم عدد من الأدوية المنتهية الصلاحية إلى الجهاز طوعية .

كما تم ضبط مواد غذائية ومشروبات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري خلال الحملة .

وذكرت بلدية طبرق أنه سيتم إتلافها الأدوية اليوم الأربعاء بالطرق الصحية والقانونية المتبعة في المكان المخصص لذلك جنوب المدينة.

وأثنى عميد بلدية طبرق ومدير الأمن على مجهودات جهاز الحرس البلدي وطالب بدعمهم بالاحتياجات اللازمة لتأدية عملهم بالشكل الصحيح .