الناطق باسم بلدية سبها : الوضع بالمدينة مستقر ولم تقع اشتباكات مسلحة  

أخبار ليبيا 24 – خبر

نفى الناطق باسم المجلس البلدي سبها أسامة الوافي وقوع أي اشتباكات مباشرة بين طرفي النزاع في ليبيا بمدينة سبها جنوب غرب البلاد .

الوافي قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، إن ماسمع في المدينة هو إطلاق رصاص في الهواء بين أبناء عمومه، حيث يتبع أحد الطرفين لقوات الجيش الوطني والطرف الآخر يتبع لقوات الوفاق، ونعرف أبعاد الخلاف منذ البداية.

وأكد أن الأخبار المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام لا أساس لها من الصحة، والقنوات استخدمت هذا الخلاف لصالح أغراض وتوجهات خاصة، لافتاً أن الوضع بالمدينة مستقر، ولم تسجل أي اشتباكات مسلحة داخل المدينة .

وأشار الوافي إلى أن، أعيان القبيلة تدخلوا لحل الخلاف، كما لم تتدخل أي قوة عسكرية من خارج مدينة سبها.