المسماري: الوحدات العسكرية طردت المجموعات المسلحة والمرتزقة من سبها

أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أن المنطقة العسكرية سبها عالجت الفوضى وطردت المجموعات المسلحة خارجها، مشيرا إلى أن أمن المواطن وأمن الدولة في هذه المرحلة مسؤولية الجميع وعلى رأسهم القيادة العامة ووزارة الداخلية، داعيا الليبيين إلى الوحدة لإحباط المؤامرة التي تحاك ضد البلاد من أجل المحافظة على الدولة ومجهودات الأجداد الأفاضل.

ودعا المسماري في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي خروقات قد تحدث لاتخاذ ما يلزم اتخاذه خلال المرحلة القادمة، مشيرا أ، المجموعات المسلحة في سبها جندت مرتزقة أجانب واستخدمتهم في تحركاتها خلال الأيام الماضية.

وأكد المسماري بأن القائد العام، المشير خليفة حفتر، يتابع الأوضاع أولا بأول، مشيرا إلى تشكيل الغرفة الأمنية المشتركة التي شكلت، برئاسة رئيس الأركان العامة للقيادة العامة عبدالرازق الناظوري، وعضوية وزير الداخلية المستشار بالحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف، وعدد من مديري ومندوبي الوحدات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية العاملة في نطاق اختصاص بنغازي الكبرى.

وأوضح المسماري بأن القائد العام عقد اجتماعا مع الغرفة الأمنية المشتركة لمتابعة الأوضاع في منطقة بنغازي الكبرى وشدد على أهمية دعم كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية لتحقيق وبسط الأمن، ومحاربة الخارجين عن القانون.

وفي سياق منفصل طمأن المسماري أهالي سرت، مؤكدا أن القيادة العامة تعمل على حلحلة كافة المطالب التي وصفها بأنها مشروعة ومستحقة لأهالي المدينة، مشيرا إلى أن المشير حفتر وجه هيئة الإمداد والتموين بالقيادة العامة للتنسيق مع آمر غرفة عمليات سرت الكبرى اللواء أحمد سالم الدرسي لحلحلة كافة المختنقات التي تواجه البلدية.

وفي حديثه عن فتح الطريق الساحلي، أوضح المسماري بأن القيادة العامة هي جزء من هذه العلمية باعتبارها طرف في اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” التي أشاد بأطرافها بعد إتمام عملية تبادل محتجزين بين الطرفين نفذتها اللجنة، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستكون مليئة بما يطمئن الليبيين ويحمي أمن واستقرار البلاد.