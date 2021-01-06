الكزة يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم يونس الكزة اليوم الأربعاء تقدمه لانتخابات رئاسة الاتحاد خلال الانتخابات المنتظر إقامتها مارس المقبل.

وقال الكزة في تصريحات لـ”أخبار ليبيا24″ إنه يسعى للعمل بشكل منظم داخل أروقة الاتحاد، مشيرًا إلى أنه سيعمل على عودة المسابقات المحلية بشكل يليق بالكرة الليبية.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي أنه سيعمل على تكليف طواقم فنية وإدارية للمنتخبات الوطنية تتمتع بكفاءة عالية وسيتم التركيز على الفئات السنية.

وكانت شخصيات عدة قد أبدت نيتها الترشح لانتخابات الاتحاد العام لكرة القدم أبرزها رئيس الاتحاد الحالي عبد الحكيم الشلماني والمدرب واللاعب السابق جمال بونوارة وأسماء أخرى.