الثني يطلع على احتياجات بلدية خليج السدرة

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، اليوم الأربعاء، سير العمل ببلدية خليج السدرة، مطلعا على الأوضاع الخدمية والمعيشية لسكانها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس المجلس التسييري للبلدية عبدالحميد الأطيوش، وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

وناقش الاجتماع الذي حضره وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، أبرز احتياجاتها وكافة المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجهها وآليات إيجاد الحلول اللازمة لها.

وأكد الثني أن مجلس الوزراء سيلبي كافة احتياجات البلدية بحسب الأولوية، في كافة القطاعات، وعلى رأسها حل مشكلة البنية التحتية ومشاكل الطرق في مختلف مناطق بلدية خليج السدرة.

من جهة أخرى، ناقش الاجتماع سير عمل جهاز الحرس البلدي في البلدية، وأكد رئيس الحكومة العمل على تلبية احتياجاته حتى يتمكن من تنفيذ مهامه المناطة به داخل نطاق اختصاص البلدية.