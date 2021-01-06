البعثة الأممية ترحب بتبادل المحتجزين برعاية اللجنة العسكرية

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رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، بعملية تبادل المحتجزين برعاية اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مدينة الشويرف.

وقالت البعثة، إنها ترحب بأشدّ الترحيب بخبر تبادل 35 محتجزاً برعاية اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في مدينة الشويرف، وذلك ضمن إجراءات بناء الثقة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.

واعتبرت البعثة هذا التبادل الرسمي الثاني للمحتجزين بين الطرفين، نتيجة الالتزام الثابت من جانب اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت، “بهذه الروحية، تدعو البعثة كلا الطرفين إلى الإسراع في استكمال المفاوضات الجارية لإعادة فتح الطريق الساحلي”.