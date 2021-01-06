الاتحاد يغادر الكونفيدرالية ويكسب فريق شاب الاتحاد قدم أداء بطوليًا ونافس بيراميدز إلى اللحظات الأخيرة

أخبار ليبيا 24 – رياضة

فقد فريق الاتحاد فرصة التأهل لدور الـ32 الإضافي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية بعد خسارته أمام بيراميدز المصري، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء أمس الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي، في إياب دور الـ32 للبطولة.

وكان بيراميدز قد تفوق على الاتحاد، ذهابا بنتيجة (1-0) باستاد الإسكندرية، وتأهل الفريق المصري لدور الـ32 الإضافي وسيواجه أحد المغادرين لدوري الأبطال.

وتقدم الاتحاد مبكرا عن طريق علي مادي في الدقيقة 3، وعاد بيراميدز للمباراة بتسجيل ثلاثية عن طريق عبد الله السعيد من ضربة جزاء في الدقيقة 22 والبوركيني إيريك تراوري (27) ودودو الجباس (36) وأحرز عمران سالم هدفا ثانيا للاتحاد في الدقيقة الأخيرة .

وقدم الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي جورجي دا كوستا، أداء بطوليًا ونافس بيراميدز إلى اللحظات الأخيرة .