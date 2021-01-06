الأهلي بنغازي يغادر أبطال أفريقيا بعد خسارته أمام الترجي ويتحول لكأس الاتحاد

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تلقى فريق الأهلي بنغازي، اليوم الأربعاء، خسارة مثيرة أمام مضيفه الترجي التونسي بنتيجة 3-2 في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وبهذا الخروج يتحول الأهلي بنغازي، للمشاركة في منافسات كأس الاتحاد الإفريقي.

بادر الترجي بالتسجيل بركلة جزاء عبر لاعبه غيلان الشعلالي في الدقيقة 18، لكن الأهلي عادل النتيجة عبر سعيد النايلي في الدقيقة 62.

وبعد مرور دقيقتين من التعديل أعاد محمد علي بن رمضان التقدم للترجي من جديد في الدقيقة 64، غير أن الأهلي واصل من جديد ضغطه ليتمكن من التعديل مرة أخرى عن طريق عبدالله العرفي من ركلة جزاء في الدقيقة 76.

وبعد ذلك، تواصلت الإثارة والندية بين الفريقين في بقية دقائق المباراة، وإثر تسديدة مثيرة من موقع تسلل استطاع الترجي من جديد من إحراز هدف ثالث عبر علاء الدين المرزوقي في الدقيقة 86.