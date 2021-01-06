إصابة أحد رجال الإطفاء خلال عملية إخماد حريق بغابة النصر في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف الموظف بغرفة البلاغات بهيئة السلامة الوطنية فرع طرابلس محمد الغناي تفاصيل اندلاع وإخماد حريق غابة النصر في طرابلس .

الغناي قال في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، إنهم تلقوا البلاغ عن اندلاع حريق بحديقة الحيوان بغابة النصر بمنطقة ابوسليم بطرابلس، وتمكنت فرق الإطفاء التابعة لهيئة السلامة الوطنية “وحدة أبوسليم، ووحدة غوط الشعال، ووحدة الجامعة، وبدعم من قسم هيئة السلامة الوطنية سوق الجمعة”، من إخماد الحريق والسيطرة عليه.

وأوضح الغناي، أن الحريق سببه إشعال النار في فضلات الحيوانات وانتشارها طال الأشجار بالغابة داخل الحديقة، واستغرق إخماده حوالي 5 ساعات، ولم ينتج عن الحريق أي خسائر بشرية سواء إصابة أحد رجال الإطفاء بجروح .