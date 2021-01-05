فرض إغلاق شامل في بريطانيا للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المتحور

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرض إغلاق جديد وصارم، في مختلف أنحاء إنكلترا، يبدأ فجر الأربعاء، يهدف للحد من تفشي فيروس كورونا المتحور والحيلولة دون انهيار النظام الصحي في البلاد.

وقال جونسون، في خطاب مساء الإثنين نقله التلفزيون مباشرة على الهواء، إن الإغلاق الجديد الصارم على غرار ذلك الذي فرض في الربيع يلحظ إقفال المدارس وسيستمر حتى منتصف فبراير”.

وسجلت بريطانيا أكثر من 75 ألف وفاة نتيجة الفيروس، وأبلغت السلطات الصحية عن حصيلة قياسية جديدة من الإصابات بكوفيد-19 بلغت 58,784 إصابة أمس الإثنين.

وشدّد جونسون، على أن القيود الصارمة التي فرضت على ما يقرب من 80 بالمئة من سكان إنكلترا لم تكف لوقف انتشار الطفرة الجديدة من الفيروس، والأكثر عدوى من السلالة الأصلية بنسبة تتراوح بين 50 و70 بالمئة وفقا للعلماء البريطانيين.

وأضاف أن أعداد المصابين بالفيروس في مستشفيات إنكلترا بلغت حوالي 27 ألف مريض و”زادت بنحو الثلث” في أسبوع واحد، وتخطت بنسبة 40 بالمئة، مما كانت عليه في ذروة الموجة الوبائية الأولى.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، إن “من الواضح أننا بحاجة لبذل المزيد من الجهود للسيطرة على الطفرة الجديدة، ولذلك يجب علينا الدخول في إغلاق عام صارم بما يكفي للسيطرة على هذه الطفرة”، مناشدًا السكّان الالتزام بها على الفور.