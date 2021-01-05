عام دراسي يرهق المواطن في بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

(كمامتك يا طالب!)، الجملة التي باتت معتادة لدى تلاميذ المدارس فور دخولهم لباب المدرسة، ليُحرم من الدخول كل من لا يمتلك النقود لابتياعها، مشهد يتكرر يوميا في أغلب مدارس مدينة بنغازي حتى تلك التابعة لقطاع التعليم العام.

حيثُ بدأت العملية التعليمية خلال ديسمبر 2020 في أغلب مدارس المدينة، بعد أشهر من التجهيزات والترتيبات وأعمال النظافة والتعقيم ووعود بصرف الميزانيات حتى يتمكن الطالب من إكمال عام دراسي آمن تزامنا مع انتشار فيروس كرونا في ليبيا وجميع دول العالم.

وحرصا على توفير كافة متطلبات العملية التعليمية، أذن مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة، في 30 من شهر نوفمبر 2020، لوزارة المالية والتخطيط بتخصيص 11 مليون و704 ألف و205 دينار ليبي لوزارة التعليم كعهد مالية لمدراء المدارس بالتعليم العام وذلك استعدادا للبدء في الدراسة ولتنفيذ الخطة البديلة للعام الدراسي 2020\2021م.

وأكد قطاع التربية والتعليم بنغازي – عبر صفحته الرسمية على فيس بوك – تسليم العهدة المالية الخاصة بالنظافة والتطهير لمدراء المدارس، بالإضافة إلى أجهزة قياس الحرارة الإلكترونية ومعقمات اليدين لكل المدارس التابعة لها.

من جهتها، أجبرت العديد من المدارس، الطلبة على توفير الكمامات والمعقمات الخاصة بهم، ناهيك عن فرض بعضها قيمة رمزية شهرية على أولياء الأمور للحفاظ على نظافة المدارس وتطهيرها بشكل دوري.

الأمر الذي أدى إلى تذمر بعض أولياء الأمور من تزايد المصاريف عليهم في ظل غياب السيولة وارتفاع الأسعار، هذا ما أكده شريف محمد خلال حديثه معنا، حيثُ عبر عن استيائه من الوضع الحالي.

وقال شريف وهو والد لخمسة أبناء، أربعة منهم طلبة في مدارس القطاع العام، إن الأمور بدأت تزداد سوءً مع تردي الوضع المالي، وازدياد المتطلبات اليومية، نتيجة انتشار فيروس كورونا، من كمامات ومعقمات وغيرها.

فيما أشار أحمد عمر، وهو صيدلاني بإحدى الصيدليات القريبة من مدرستين للتعليم العام، إلى تردد العديد من الطلبة بشكل يومي لشراء الكمامات والتي يبلغ قيمتها دينار للواحدة منها، مؤكدا عجز بعض الطلبة عن دفع قيمتها، الأمر الذي يضعه في إحراج متكرر.

وأضاف أحمد أن العديد من الطلبة لم تتمكن عائلاتهم من توفير الكمامات، مما يضطر زملائهم لشرائها لهم، إذ يمنع أي طالب لا يرتديها من الدخول للمدرسة وحضور الحصص الدراسية.

ورغم تعدد الشكاوي من قبل المواطنين اعتراضا على ازدياد المتطلبات اليومية لأبنائهم، إلا أن بعضهم يثني على جهود وزارة التعليم في محاولتها إتمام العام الدراسي على أكمل وجه حتى لا تفوت على الطلبة مقررات العام الدراسي، الأمر الذي حدث العام الماضي خوفا من تفشي جائحة كورونا في البلاد.

تكاثرت تلك المصاريف التي تقع على كاهل رب الأسرة في ليبيا حتى بات لا يعرف الضروري من الأكثر ضرورة، لينفق عليها مما يتحصل عليه من حسابه المصرفي بعد وقوفه بالساعات في حال توفر السيولة المالية.