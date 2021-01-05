بعد فقدانه منذ 10 أيام..العثور على القاضي في محكمة جالو الجزئية وعائلته

أخبار ليبيا24- خاص

أكد أمر كتيبة سُبل السلام التابعة للقوات المسلحة الليبية الشيخ عبدالرحمن هاشم العثور على القاضي في محكمة جالو الجزئية مصطفى عيسى لندي وعائلته.

وقال مسؤول مكتب الإعلام في الكتيبة في اتصال هاتفي مع “أخبار ليبيا24” إنه تم إبلاغهم من قبل حرس الحدود المصري الذي أكد لهم العثور على الندي وعائلته.

وأوضح مسؤول الإعلام في كتيبة سبل السلام أن القاضي بصحة جيدة، وجاري التنسيق مع الكتيبة لتسليمة للجانب الليبي وضمان عودته إلى أسرته ومدينته.

وكان فقد الاتصال بالقاضي لندي وزوجته في الطريق الرابط بين جالو الكفرة، في طريق عودته إلى محل إقامته وعمله في جالو منذ عشرة أيام في ظروف غامضة ولم ترد عليه أي معلومات.