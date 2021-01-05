الجراري: قرار توحيد الصرف الجديد خيب آمال الليبيين في مطلع 2021

أخبار ليبيا24– خاص

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الثلاثاء إن قرار توحيد الصرف الجديد خيب آمال الليبيين في مطلع 2021.

وأضاف الجراري أن عام 2020 مر على الشعب الليبي بخيره وشره دون أن يرى المواطن الليبي أي انفراجة في السيولة ولا داخل المصارف ولا حتى في سعر توحيد الصرف الجديد.

وتابع رئيس الغرفة المشتركة :”كنا نأمل أن يكون وضع عام 2021 مختلف عن سابقه والمواطن كان يحذوه الأمل ولديه طموح بانفراجة اقتصادية في مطلع العام الجديد، تفاجأ المواطن الليبي بخيبة أمل كبيرة بصدور قرار توحيد سعر الصرف 4.48 دينار مقابل الدولار”.

وأشار الجراري إلى أن المواطن اذا قام بشراء البطاقة المصرفية أو استخدم نظام “وسترون” أو “مني غرام” للتحويل سوف يكلفه الدولار 4.55 دينار بسبب الضرائب والرسوم والدمغة والتأمين في الاعتمادات.

ويواصل رئيس الغرفة :”طالبنا في السابق بالكثير في عدد من اللقاءات لمساعدة المواطن في سعر الصرف، ولكن ضاع القرار في المصرف المركزي واللجنة التي شكلت واتخذت هذا القرار المفاجئ لنا جميعاً”.

وقال الجراري :هذا السعر جعلنا نتساءل عن اللجنة وممن تكونت وأين اجتمعت ولكننا لم نعرف هذه الإجابات عن هذه الأسئلة، ربما استغرق هذا الاجتماع ربع ساعة مقابل عناوين كبيرة عن هذا الاجتماع بأن اللجنة اجتمعت وقررت توحيد سعر الصرف بـ 4.48 دينار”.

ويضيف رئيس الغرفة :”من أصدر ومن وحد سعر الصرف؟ من هم أصحاب القرار وهم من يطلقون عليهم خبراء بل هم موظفون في مصرف ليبيا المركزي يجب أن تكون هنالك شجاعة إيضاح الحقيقة للمواطن”.

ولفت الجراري إلى أنه كان من المفترض نقل وقائع هذا الاجتماع على الهواء مباشرةً أو في حلقة تلفزيونية مباشرةً حتى يعرف المواطن من هم أعضاء اللجنة الذين اجتمعوا واخذوا هذا القرار.

وأكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة :”للأسف مدير مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يتلقى التعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وليس من خبراء اقتصاد ليبيين، وأنا أؤكد بأن خبراء الاقتصاد الليبيين غير راضين على قرار سعر الصرف الذي حدد”.

وأشار الجراري إلى أن قرار سعر الصرف الجديد الصادر من حكومة الوفاق على كل الشعب الليبي، لو طبق سيكون كارثة اقتصادية على الشعب الليبي.

وأفاد رئيس الغرفة بالقول :”كنا نتوقع انعقاد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة هذا القرار، ورغم الاجتماعات الكثيرة في الداخل والخارج ولكنهم لم يحركوا ساكناً وكانت الاجتماعات من أجل المناصب والكراسي ولم نشاهد أي جلسة تهتم بحياة المواطن”.