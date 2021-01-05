الجراري : أنصح التجار بالاستيراد من دولة مصر لأنها معفية من الجمارك

الجراري :كل المواد الغذائية وغيرها عربية المنشأ معفية من الجمارك

5 يناير، 2021 11:39 م
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أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري أن التبادل التجاري بين الدول العربية معفي من الجمارك .

الجراري أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن الاستيراد من دولة مصر أفضل للتاجر الليبي، لافتًا إلى أن التجار لا يدفعون سوء “5%” من الرسوم فقط .

وتابع أن من أهم مميزات الاستيراد من دولة مصر قرب المسافة، والجودة العالية للبضائع، مشيرًا إلى أن مصر دولة شقيقة ويمكن استيراد البضائع براً وبحراً.

وأضاف أن كل المواد الغذائية وغيرها عربية المنشأ معفية من الجمارك، وعلى التاجر إرفاق شهادة المنشأ العربي وتصديقها من الغرفة التجارية ومن وزارة الخارجية، وتدخل عن طريق مصر عبر منفذ أمساعد أو احد الموانئ الليبية.

وذكر الجراري أن الجانب المصري متعاون معنا في كل الأوقات وفي جميع المنافذ سواء في دخول البضائع أو الأفراد، وكل ذلك في صالح المواطن الليبي.

5 يناير، 2021 11:39 م
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