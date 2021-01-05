الاتحاد في انتظار المواجهة مع بيراميدز المصري

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ينتظر الجمهور الليبي وعشاق نادي الاتحاد، المباراة الحاسمة، التي ستجمع الفريق الأول للنادي بكرة القدم أمام فريق بيراميدز المصري، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات إياب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

الاتحاد، الذي تلقى خسارة بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد الإسكندرية، أجرى العديد من الحصص التدريبية على الملعب الجانبي للدفاع الجوي، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأفادت إدارة النادي، أن التدريبات التي يشرف عليها الطاقم الفني بقيادة المدرب البرتغالي دا كوستا، ركّزت على الجوانب البدنية والفنية، وذلك بعد خضوعه لمعسكر تدريبي مكثف بالإسكندرية بعد مباراة الذهاب، قبل أن يتحول إلى القاهرة لتكملة الاستعداد الذي تنوع بين البدني والفني.

وقد شهدت التدريبات عودة اللاعبين الذين كانوا مع المنتخب الوطني تحت 20 سنة وهم، محمد خليل وسند بن علي.

ومن المقرر أن يُحكم المباراة طاقم تحكيمي مكون من الحكم الدولي التونسي، يوسف السرايرى، ويعاونه محمد بكير المساعد الأول، وأفين حودا المساعد الثانى، والحكم الرابع نعيم حسني، فيما يراقب اللقاء، الكينى ريتشارد أوبارى.