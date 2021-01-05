ارتفاع طفيف بأسعار النفط وسط توقعات بزيادة أوبك+ للإنتاج

أخبار ليبيا24

شهدت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام، اليوم الثلاثاء، تذبذبًا في نطاق ضيق يتجه نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع تطلع الأسواق لما سوف يسفر عنه اجتماع أوبك+.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم فبراير المقبل بنسبة 0.40 بالمئة لتتداول عند مستويات 47.57 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 47.38 دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم مارس المقبل 0.10 بالمئة لتتداول عند 51.00 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 50.95 دولارًا للبرميل.

وتتوجه الأنظار إلى فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك+ مع تطلع الأسواق لمعرفة قرار اللجنة حيال زيادة مستويات إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يومياً أم لا في فبراير وبالأخص عقب اختلاف الآراء بين الأعضاء ما بين مؤيد ومعارض وتمديد الاجتماع من الأمس لليوم.

وكانت أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي فيروس كورونا والإغلاق الذي حدث في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك، والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.