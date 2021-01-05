أبرز نقاط الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي

أخار ليبيا24

عقدت ستيفاني ويليامز أمس الإثنين الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المكونة من 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي جاء فيه:

– مناقشة أهداف ومهام هذه اللجنة الاستشارية والإطار الزمني المحدد لعملها

– اللجنة ستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة آلية اختيار السلطة التنفيذية

– من مهام اللجنة الإشراف على إجراءات تسمية أعضاء السلطة التنفيذية

– تختص اللجنة في تقديم توصيات بشأن عملية الترشيح وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى

– هناك دعم واضح من المجتمع الدولي مؤيد للسلام في ليبيا

– التشديد على الإسراع في إنشاء سلطة تنفيذية موحدة بما يلبي تطلعات الشعب الليبي

– البعثة طلبت من أعضاء اللجنة التقدم بمقترحاتها على شكل توصيات مكتوبة

– فريق الانتخابات في البعثة قدم إيجازًا يسلط الضوء على التسلسل الضروري لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.