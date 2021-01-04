كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد

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أعلن نادي بيراميدز المصري مساء اليوم الإثنين إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا وذلك بعد ظهور نتائج المسحة التي خضع لها الفريق قبل مواجهة الاتحاد غدا الثلاثاء.

وبحسب وسائل إعلام مصريه فإن اللاعبين المصابين بفيروس كورونا هم عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا وأحمد فتحي ودودو الجباس.

وسيواجه بيراميدز ضيفة الاتحاد غدا الثلاثاء في جولة الإياب بدور 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقررت إدارة بيراميدز إجراء مسحة ثانية تظهر نتيجتها خلال الساعات القادمة لحسم مصير القائمة التي ستواجه الاتحاد.