سلوى الدغيلي: ثلاث مقترحات قدّمت لمعالجة الإطار الدستوري في اجتماع اللجنة القانونية

أخبار ليبيا24-خاص

عقدت اللجنة القانونية بالحوار السياسي الليبي، اليوم الإثنين، جلستها الافتراضية الثالثة، حيث عرض الأعضاء عدد من المقترحات للترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية.

وقالت عضو اللجنة القانونية بالحوار، الدكتورة سلوى الدغيلي، في تصريح، إنه تم خلال الاجتماع، عرض المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة القانونية والدستورية.

وأضافت، في حديث لأخبار ليبيا24، أن المقترحات تضمّنت، مقترحات لمعالجة الإطار الدستوري، الذي يستلزمه إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، لافتًا إلى أنه لا وجود لربط بين إجراء الانتخابات والاستفتاء على مشروع الدستور.

وأوضحت، أن المقترحات، التي عرضت خلال اجتماع اليوم، تمثّلت في ثلاثة مقترحات وهي، الأول ذهب إلى إجراء الانتخابات بناءً على تعديل الإعلان الدستوري والثاني ذهب، إلى ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور، والمقترح الآخر يرى بإجراء الانتخابات بناءً على دستور 1951.

وأكدت، الدكتورة سلوى الدغيلي، أنه تم الاتفاق في ختام الاجتماع على عقد لقاء يوم الأحد القادم لمناقشة هذه المقترحات.