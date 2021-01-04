حملة تشجير في الجبل الغربي  

أخبار ليبيا 24

‏ أطلقت جمعية أصدقاء الشجرة ومؤسسة نفوسة للتواصل الاجتماعي حملة للتشجير على الطريق الجبلي الرابط بين منطقتي جناون وجادو الواقعتين بالجبل الغربي؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الشجرة.

وشارك في الحملة التي انطلقت تحت شعار “معا من أجل بيئة وجمال وسلوك أفضل” الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية وجمعية أصدقاء المكتبة وجمعية النور للمكفوفين والجمعية الليبية لذوي الإعاقة البصرية.

كما شارك في الحملة الجمعية الليبية للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وجمعية أكسجين والمنتدى العائلي للرحلات بالإضافة إلى قسم النبات بكلية العلوم جامعة طرابلس