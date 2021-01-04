حفتر يوجه بمنح كامل الصلاحيات للأجهزة الأمنية لفرض الأمن في بنغازي

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وجه القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى، بمنح كامل الصلاحيات للأجهزة حتى تتمكن من آداء عملها دون أي عراقيل من أجل استقرار بنغازي.

واجتمع حفتر، في مقر القيادة العامة بالرجمة، برئيس وأعضاء الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى، التي شُكلت بتوجيهاته المُباشرة.

وخلال الاجتماع، اطلع القائد العام، على المشهد الأمني وما تم إنجازه والعمل عليه من قبل الغرفة والأجهزة الأمنية والعسكرية، إضافة لوقوفه على كافة تفاصيل عمل الغرفة وخططها القادمة.

وشدد حفتر، على ضرورة منح الأجهزة الأمنية كافة الصلاحيات التي تُمكنها من آداء عملها دون أي عراقيل للاستمرار في تأدية مهامها وتكثيف جهودها حتى تنعم بنغازي بالأمن والآمان وتصبح خالية من كافة مظاهر التسلح غير القانوني والجريمة والخارجين عن القانون.