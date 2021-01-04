أهالي منطقة المشروع (جالو – أوجلة) يطالبون الحكومة بإرسال لجنة مختصة لبحث احتياجاتهم

4 يناير، 2021 8:40 م
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أخبار ليبيا24- خاص

دعا أهالي منطقة المشروع (جالو – أوجلة) رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني بضرورة إرسال اللجنة المختصة لبحث احتياجات المنطقة.

وطالب الأهالي خلال وقفة احتجاجية بضرورة فصل المنطقة إدارياً من بلديات جالو وأوجلة، ونقل تبعيتها إلى رئاسة الوزراء مباشرة.

وأكد أهالي منطقة المشروع (جالو – أوجلة) أن المنطقة تعاني من نقص في مياه الشرب والتعليم والصحة وكافة المجالات.

وأوضح المحتجين، أن كافة المرافق الحكومية تعتبر مجمدة ومنتهية البنية الأساسية لها، مشيرين إلى أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيتم التصعيد من خلال الاعتصام السلمي إلى أن تتحقق المطالب.

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4 يناير، 2021 8:40 م
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