المريمي يطالب البعثة الأممية بضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا

أخبار ليبيا 24

داعا المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بضرورة الضغط لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية قبيل نهاية المدة المحددة لخروجهم، والتي تنتهي خلال ثلاثة أسابيع.

وأكد المريمي في تصريح صحفي، “أن الشعب لا يريد مرتزقة على الأراضي الليبية خاصة مرتزقة تركيا، والذين ينتمون لجماعات مصنفة إرهابية”.

وأوضح المريمي، أن الحوار السياسي الليبي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة يمكن أن ينجح حال الاتفاق على تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة، لافتاً إلى أن خروج المرتزقة محدد من اللجنة العسكرية “5+5″، ولابد أن يتم تفعيل ذلك بشكل فعليّ ولا يجب ربط ذلك بالحل السياسي.