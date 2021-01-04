اللجنة البارالمبية الليبية تعتمد نظامها الأساسي خلال اجتماع عموميتها

أخبار ليبيا24

ناقشت اللجنة البارالمبية الليبية (لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة ) خلال ، اجتماعها السنوي العادي، اليوم الإثنين بفندق باب البحر في طرابلس، عدد من المواضيع التي تهم اللجنة خاصة التصويت بالإجماع على اعتماد النظام الأساسي للجنة البارالمبية.

وشهد الاجتماع حضور رئيس اللجنة البارالمبية الليبية خالد محمد الرقيبي ونائبه طارق الواعر والأمين العام محمد خليفة، ورؤساء الاتحادات الفرعية واللجان الفرعية التابعة لها، واللجان الفنية العليا للألعاب الرياضية.

وتم خلال الاجتماع استعراض التقرير السنوي للجنة البارالمبية لسنة 2020 ورزنامة الأنشطة الرياضية لعام 2021 لكل اتحاد ولجنة فنية عليا.

وقامت اللجنة البارالمبية الليبية على هامش الاجتماع بتكريم أسرة الفقيد الهادي النمصي أمين الصندوق السابق باللجنة، وقد استلم التكريم نيابة عن أسرته أعضاء الجمعية العمومية.

وأصدرت الجمعية العمومية خلال الاجتماع قرار تكليف نورالدين عبدالواحد أمينا للصندوق للجنة البارالمبية

وفي ختام الاجتماع تم تكريم الاتحاد الفرعي بنغازي بجائزة أفضل اتحاد فرعي للموسم الرياضي 2019-2020 واستلم التكريم عبدالرحيم الزوي رئيس الاتحاد، وتم تكريم نادي طرابلس لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة بجائزة أفضل نادي لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة للموسم الرياضي 2019-2020، واستلم التكريم حسين الشريف رئيس النادي.