الكميات التي تم توزيعها من مستودع طبرق التابع لشركة البريقة لتسويق النفط خلال 2020

أخبار ليبيا 24 – أنفوغرافيك 24

مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة لتسويق النفط يكشف عن كميات الوقود والغاز التي تم توزيعها خلال عام 2020

– توزيع 130.322 مليون لتر من البنزين – توزيع 228.043 مليون لتر من الديزل

– تووزيع 170.000 مليون لتر من كيروسين المنازل

– توزيع 20.574 مليون لتر كيروسين طيران – توزيع 130.082 مليون لتر من الزيت الثقيل

– توزيع 1.626 مليون إسطوانة غاز منازل

– التوزيع يتم على المناطق التابعة لمستودع طبرق

– يصل التوزيع إلى الكفرة وفي بعض الأزمات يصل الوقود إلى البيضاء