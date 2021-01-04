الكميات التي تم توزيعها من مستودع طبرق التابع لشركة البريقة لتسويق النفط خلال 2020

4 يناير، 2021 12:19 م
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أخبار ليبيا 24 – أنفوغرافيك  24

مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة لتسويق النفط يكشف عن كميات الوقود والغاز التي تم توزيعها خلال عام 2020

– توزيع 130.322 مليون لتر من البنزين – توزيع 228.043 مليون لتر من الديزل

– تووزيع 170.000 مليون لتر من كيروسين المنازل

– توزيع 20.574 مليون لتر كيروسين طيران – توزيع 130.082 مليون لتر من الزيت الثقيل

– توزيع 1.626 مليون إسطوانة غاز منازل

– التوزيع يتم على المناطق التابعة لمستودع طبرق

– يصل التوزيع إلى الكفرة وفي بعض الأزمات يصل الوقود إلى البيضاء

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4 يناير، 2021 12:19 م
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