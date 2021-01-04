أجواء باردة تسود شمال غرب البلاد وحرارة معتدلة على مناطق الشرق

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية أن أجواء باردة تسود على مناطق شمال غرب ليبيا بينما تكون الحرارة معتدلة نسبيا على مناطق الشرق.

وبحسب توقعات النشرة الجوية للمركز، يكون الطقس في مناطق رأس أجدير ومصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة قليل الغيوم، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية على أغلب المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12-17)م ولا تتجاوز (10)م على المرتفعات الجبلية وقد تصل إلى درجة الصفر المئوي أثناء الليل والصباح الباكر وتسجل ارتفاع طفيفا اليومين المقبلين.

ويشهد الطقس في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة أجواءً غائمة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر وأجدابيا.

والرياح شمالية غربية معتدلة الي نشطة السرعة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18-23)م ولا تتجاوز (17)م على مرتفعات الجبل الأخضر.

بينما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تكون الأجواء غائمة إلى قليلة الغيوم، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16-22)م ولا تتجاوز (14)م على غدامس والحمادة.

أما في الكفرة والسرير وتازربو الأجواء صافية وتكون غائمة علي السرير، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26-29)م.