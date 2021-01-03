ويليامز تعلن عن تأسيس لجنة استشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي

مهمة اللجنة مناقشة القضايا العالقة بشأن اختيار السلطة التنفيذية

3 يناير، 2021 10:32 م
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أخبار ليبيا 24 – أنفوغرافيك  24

– البعثة الأممية إلى ليبيا أعلنت عن تأسيس لجنة استشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي

– البعثة أكدت أنه تقرر توسيع اللجنة إلى 18 عضواً وتحديد ولايتها زمنياً بعد تلقيها 28 ترشيحاً وتزكية

– مهمة اللجنة الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة

– من مهام اللجنة كذلك تقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى

– البعثة الأممية تشدد على أن إجراء الانتخابات الوطنية ستقام في موعدها 24 ديسمبر 2021

3 يناير، 2021 10:32 م
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