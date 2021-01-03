ويليامز تعلن عن تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي

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أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز عن تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقالت ويليامز في بيان نشرته البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أنه بعد تلقيها 28 ترشيحاً وتزكية من الملتقى، تقرر توسيع اللجنة إلى 18 عضواً، وتحديد ولايتها زمنياً.

وأوضحت المبعوثة الأممية أن مهمة اللجنة الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة.