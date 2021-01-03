وزير العمل يأذن بإعادة تنسيب المحالين من فائض الملاك الوظيفي

أخبار ليبيا 24

منح وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، السنوسي صالح، الإذن لمراقبات العمل بالبلديات بإعادة تنسيب المحالين من فائض الملاك الوظيفي، إلى كافة القطاعات العامة داخل البلديات.

وبحسب القرار الذي نشرته الوزارة، اليوم الأحد، بصفحتها بـ فيسبوك، دعا القرار رقم 164 لسنة 2020 مراقبات العمل إلى التقيد بكشوفات الأسماء المحالة من ديوان الوزارة، مع مراعاة التخصصات والمؤهلات العلمية للمنسبين عند الشروع في عملية إعادة التنسيب، على أن يتم إتمام إجراءات إعادة التنسيب خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين.