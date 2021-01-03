نجوم الكرة السابقين يشاركون مهرجان افتتاح مضمار المدينة الرياضية بنغازي

3 يناير، 2021 11:00 ص
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أخبار ليبيا24- خاص

احتضن الملعب الجانبي للمدينة الرياضية ببنغازي أمس السبت مباراة استعراضيه جمعت منتخب قدامي لاعبي كرة القدم بنغازي ومنتخب المنطقة الشرقية.

وجاءت المباراة ضمن فعاليات مهرجان افتتاح مضمار المدينة الرياضية الذي أشرفت علي إقامته لجنة الأزمة بنغازي.

وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من نجوم الكرة الليبية السابقين حيث مثل منتخب بنغازي ونيس خير و خالد بوسعده وأحمد الزوي ومحمد عبد السلام وأشرف معمر ومعتز المقيرحي ومحمد البرداح وأيوب الحاسي وعبد الرحمن العمامي.

ومن جانبه مثل منتخب المنطقة الشرقية عدد من الأسماء أبرزهم إدريس مكراز وهيثم بوشاح ومهاجم الصقور السابق خالد حسين وعادل الشاعري.

3 يناير، 2021 11:00 ص
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