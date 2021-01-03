نجوم الكرة السابقين يشاركون مهرجان افتتاح مضمار المدينة الرياضية بنغازي

وجاءت المباراة ضمن فعاليات مهرجان افتتاح مضمار المدينة الرياضية الذي أشرفت علي إقامته لجنة الأزمة بنغازي.

وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من نجوم الكرة الليبية السابقين حيث مثل منتخب بنغازي ونيس خير و خالد بوسعده وأحمد الزوي ومحمد عبد السلام وأشرف معمر ومعتز المقيرحي ومحمد البرداح وأيوب الحاسي وعبد الرحمن العمامي.

ومن جانبه مثل منتخب المنطقة الشرقية عدد من الأسماء أبرزهم إدريس مكراز وهيثم بوشاح ومهاجم الصقور السابق خالد حسين وعادل الشاعري.