منتخب الناشئين يصل لتونس تحضيرًا لتصفيات شمال أفريقيا

3 يناير، 2021 10:20 ص
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أخبار ليبيا24

وصلت بعثة منتخب ليبيا للناشئين إلى تونس أمس السبت وذلك استعدادا للدخول في معسكر تدريبي للمشاركة في تصفيات بطولة شمال أفريقيا للناشئين والتي ستقام بالجزائر والمؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وأوقعت قرعة البطولة عن مواجهة منتخب ليبيا لنظيره المنتخب الجزائري يوم 18 يناير الجاري في الجولة الافتتاحية.

هذا وسيلتقي المنتخب الليبي منافسه التونسي يوم 21 من يناير وفي ختام البطولة يلتقي منتخب الجزائر نظيره التونسي يوم 24 يناير.

ويشرف على تدريبات منتخب ليبيا لصنف الناشئين المدرب الوطني محمد العنقار.

3 يناير، 2021 10:20 ص
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